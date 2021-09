Tassotti: «Non pensavo il Liverpool potesse tenere questi ritmi»

Mauro Tassotti ha rilasciato qualche dichiarazione negli studi di MilanTV dopo il match contro il Liverpool

Mauro Tassotti ha parlato del match tra Liverpool e Milan negli studi di MilanTV. Le sue parole.

«Nei primi 20 minuti è stata una sofferenza, non pensavo che il Liverpool potesse stare su questi ritmi per così tanto tempo. Maignan e Tomori hanno tenuto a galla il Milan. Tomori è stato un esempio con i suoi interventi. La squadra è cresciuta, dietro i Reds regalano, quel fuorigioco di pochi millimetri poteva mandare il Milan sul 3-1. Hanno fatto la loro partita, ma è stata una super partita del Liverpool. Quando giochi contro le inglesi soffri il loro ritmo, Porto e Atletico non avranno così tanta intensità.»