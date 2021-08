Tassotti: «Ibrahimovic e Giroud? Tenerne fuori uno non è semplice»

L’ex giocatore del Milan Mauro Tassotti ha detto la sua sulla possibilità di far giocare insieme Ibrahimovic e Giroud

Mauro Tassotti è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore del Milan e storico vice allenatore ha detto la sua sulla possibilità di vedere insieme Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il 4-4-2? Penso sia un sistema di gioco che può avere una buona prospettiva. La prima esigenza è quella di far giocare Ibra e Giroud insieme. Sono due calciatori importanti e tenerne fuori uno non è semplice. Certo, il Milan giocherà spesso tre volte alla settimana, loro non sono più giovanissimi e ci sarà anche bisogno di alternarli, ma il momento per fare gli esperimenti è questo. Pioli fa benissimo. Se vuoi farli giocare insieme, il 4-4-2 è il modulo migliore. Si potrebbe pensare di partire da una difesa a tre, ma diventerebbe un cambio un po’ troppo radicale. Il Milan storicamente ha sempre giocato con la difesa a 4 e con il 4-4-2 possono bastare otto giocatori per difendere, in modo da non chiedere a Ibra e Giroud un superlavoro eccessivo.»