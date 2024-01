Taremi Milan, l’attaccante parla del suo futuro: «Non è il momento, ma…». Le parole del calciatore iraniano

Mehdi Taremi ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro dell’Iran, del suo futuro. Ecco le parole, riportate da TasnimSport, dell’attaccante e obiettivo di calcio mercato di Inter e Milan:

PAROLE – «Per me, l’Iran è la principale candidata a vincere il torneo. Sono così concentrato sulla vittoria in Coppa d’Asia che non sto pensando a diventare il capocannoniere del torneo. Io la stella della Coppa? Non credo questo torneo abbia delle stelle, la stella almeno per noi è la squadra. E’ l’Iran che può vincere. Inter? Non è il momento per parlarne. Adesso siamo in Qatar per la Nazionale e penso che sia più importante di tutto».