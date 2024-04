Conceicao Milan, il tecnico si allontana dai rossoneri? La RIVELAZIONE del portoghese sul futuro

Conceicao-Milan, il tecnico può allontanarsi definitivamente dai rossoneri: previsto un confronto con Villas-Boas. Ultime

Importanti aggiornamenti sul futuro di Sergio Conceicao, tecnico del Porto accostato anche alla panchina del Milan per la prossima stagione nelle ultime settimane. Il portoghese, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe disponibile a parlare con Villas-Boas, nuovo presidente del Porto. Il futuro dunque potrebbe essere lontano da Milano coi rossoneri che in questi giorni scioglieranno definitivamente le riserve:

PAROLE – «Sono disponibile a parlare con lui. È un piacere, non ho problemi».