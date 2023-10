Taremi Milan, nuovo derby di mercato nel corso della prossima sessione estiva? Ecco i piani delle due milanesi

TuttoMercatoWeb ha fatto il punto sul futuro di Mehdi Taremi, centravanti iraniano di proprietà del Porto ormai sempre più vicino alla naturale scadenza del contratto.

Sulle sue tracce ci sono ancora Milan e Inter, che già nel corso di questi ultimi mesi hanno provato il colpo senza riuscire a centrarlo. Ad oggi rappresenta una grande opportunità per entrambe le società, che vedono in lui ancora un prezioso rinforzo per i propri reparti offensivi.