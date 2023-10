Taremi Milan, nuovo assalto in programma a gennaio? Cosa filtra

Taremi Milan, in programma un nuovo assalto a gennaio? Cosa filtra sull’attaccante del Porto solo sfiorato in estate

Dopo averlo solo sfiorato in estate senza tuttavia riuscire a concludere l’affare con il Porto per le commissioni pretese dagli intermediari, il Milan non ha ancora del tutto abbandonato la pista Taremi.

Come riportato da Calciomercato.com il club rossonero resta interessato all’ex Rio Ave ma non ha ancora deciso se tentare un nuovo assalto già nel mercato di gennaio. La sua valutazione è scesa a 10 milioni di euro.