Taremi Milan, ora è l’Inter a fare sul serio: svelato il piano in vista di gennaio per l’attaccante iraniano del Porto

Ci sono importantissime novità per quanto riguarda Mehdi Taremi, attaccante del Porto oggetto del desiderio del Milan nel corso degli ultimi mesi. Ora è l’Inter a fare maggiormente sul serio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro punta ad averlo a disposizione già per gennaio, ma non è da escludere un assalto anche in vista dell’estate, quando si svincolerà dal club lusitano.