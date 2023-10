Taremi Milan, l’attaccante ha deciso: no al rinnovo col Porto, può partire subito nel cors del mercato di gennaio

Mehdi Taremi ha preso ormai una prima importante decisione relativa al suo futuro. L’attaccante non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con il Porto, desideroso di provare una nuova avventura.

Non è da escludere che il giocatore possa partire già a gennaio, soprattutto se il club portoghese non dovesse superare i gironi di Champions. L’Inter è balzata in pole position, ma il Milan non ha certamente perso interesse: la battaglia è solo all’inizio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.