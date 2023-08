Taremi Milan: contatti nelle ultime ore con un altro club italiano! Novità legate al futuro dell’attaccante iraniano

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la dirigenza dell’Inter ha avuto dei contatti nelle ultime ore per Mehdi Taremi. I colloqui sono serviti ai nerazzurri per comprendere le condizioni della controparte (il Porto): l’Inter ha appreso che il club proprietario del cartellino non intende al momento scendere al di sotto di un’iniziale richiesta di 30 milioni per il cartellino del trentunenne, a lungo cercato anche dal Milan.

La stessa cifra, 30 milioni, è quella chiesta anche al Tottenham, altro club sulle tracce di Taremi. Da vedere a questo punto se l’Inter deciderà di formulare un’offerta ufficiale al Porto per Taremi, e su chi deciderà di affondare il colpo fra lui, Balogun e Beto.