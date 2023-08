Taremi Milan, contatti in serata col Porto: si cerca l’intesa. La situazione

Mehdi Taremi spinge per andare al Milan, e i rossoneri insistono per il suo acquisto dal Porto: nuovi contatti in serata

I dirigenti del Milan sono ancora al lavoro per regalare Mehdi Taremi a Stefano Pioli, per completare il reparto offensivo. La trattativa col Porto viaggia spedita ma non è ancora chiusa.

Stando a quanto riferisce il giornalista Antonio Vitiello, ci sono stati nuovi contatti tra le parti anche in serata. Si cerca la chiusura definitiva dell’affare e c’è fiducia che tutto vada per il meglio.