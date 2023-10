Taremi Milan: i tre motivi per cui conviene tesserarlo in estate

Taremi Milan: i tre motivi per cui conviene tesserare nel corso della prossima estate il centravanti iraniano

Mehdi Taremi è uno degli obiettivi del Milan per rinforzare l’attacco. Tuttosport oggi in edicola ha fornito i tre motivi secondo cui sarebbe meglio completare questa operazione in estate.

Intanto perchè se il Porto passerà agli ottavi di Champions potrebbe voler tenersi stretto il giocatore; poi perché a luglio sarebbe un’operazione a costo zero; infine perché l’1 luglio potrebbe diventare anche un giocatore comunitario (le regole per concedere un passaporto del Portogallo a un giocatore prevedono cinque stagioni di militanza nel campionato del paese).