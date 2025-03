Tare Milan, Cruciani sentenzia: «Per lui sarebbe folle accettare i rossoneri e vi spiego perchè»

Tare Milan, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha parlato dell’eventuale arrivo dell’ex DS della Lazio in rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto nel Podcast Aria Fritta di Chiamarsi Bomber, Giuseppe Cruciani ha parlato così del possibile arrivo di Tare al Milan:

PAROLE – «È quasi un’ammissione di colpevolezza il fatto che a fine febbraio, inizio marzo, si parli di un direttore sportivo al Milan: è come dire che fino ad adesso non ci abbiamo capito niente, che abbiamo bisogno di uno che sistema la situazione. Dunque, parlare oggi di una sorta di futuro direttore sportivo, che chiaramente sarà operativo magari tra 15-20 giorni ma con un occhio alla stagione successiva, è come dire abbiamo sbagliato tutto, non ci abbiamo capito niente e dunque adesso prendiamo uno che, in teoria, sceglie i calciatori e insieme all’allenatore mettono su un’altra squadra. Dico un’altra cosa e lo dico a Igli Tare che conosco: accettare il Milan, dopo essere stato fuori un anno e mezzo da quando è andato via dalla Lazio, in una situazione in cui ancora la catena di comando e chi comanda non è chiaro, è una follia».