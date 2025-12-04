Tare torna all’Olimpico, amarcord per il ds del Milan: per lui 18 anni alla Lazio. Che accoglienza ci sarà?

Tare a distanza di due anni e mezzo tornerà allo Stadio Olimpico di Roma, negli anni il suo operato ha diviso la tifoseria laziale

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan non sarà solo un confronto tattico tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, ma anche l’occasione per un emozionante e significativo ritorno. Questa sera, l’Olimpico riabbraccerà Igli Tare, l’ex attaccante albanese e storico Direttore Sportivo della Lazio, che varcherà nuovamente i cancelli dello stadio, ma in una veste inedita: quella di dirigente del Milan.

Il suo addio al club biancoceleste è ancora fresco nella memoria dei tifosi. L’ultima volta che Tare aveva messo piede sul prato dell’Olimpico con il “dress-code” laziale era stato il 28 maggio 2023, in occasione di Lazio-Cremonese. Una settimana dopo quella partita, arrivò il comunicato ufficiale che sanciva la fine di un’era durata ben 18 anni (prima come calciatore e poi ininterrottamente come DS), un periodo lunghissimo e costellato di successi, tra cui Coppe Italia e Supercoppe Italiane.

Da Pilastro Biancoceleste a Dirigente del Milan

Igli Tare, dirigente stimato per la sua abilità nello scovare talenti spesso sottovalutati e per il suo lavoro meticoloso dietro le quinte, si è unito alla dirigenza del Milan dopo la sua esperienza a Roma. Il suo ruolo, sebbene non sia ancora chiaro se avrà le stesse mansioni operative di un tempo, lo vede oggi al fianco del Diavolo, pronto a sfidare la sua ex squadra in un delicato ottavo di finale di Coppa Nazionale.

Il ritorno all’Olimpico è carico di suggestioni. Tare che negli anni ha ricevuto critiche e complimenti alla Lazio, si ritroverà ad affrontare da avversario la squadra che ha contribuito a costruire, conoscendone a fondo la struttura, i giocatori e le dinamiche. Resta da capire se riceverà un accoglienza positiva o se ci saranno cori avversi, come capitato in alcune circostanze nella sua esperienza biancoceleste.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.