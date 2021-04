Tanti auguri ad Antonio Nocerino: l’ex rossonero compie oggi 36 anni

Tanti auguri ad Antonio Nocerino. L’ex centrocampista del Milan festeggia oggi il suo 36esimo compleanno.

In rossonero per 3 stagioni tra il 2011 ed il 2013, con 96 presenze, 13 gol e conquistando il 18esimo Scudetto, quello del 2010/11 con Massimiliano Allegri in panchina, l’ultimo della storia rossonera.