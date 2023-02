Tanti auguri a Bozzolan: il terzino della Primavera compie 19 anni

Andrea Bozzolan compie 19 anni. Il club rossonero ha fatto gli auguri al proprio terzino con un messaggio social

Andrea Bozzolan compie oggi 19 anni. Il post di auguri sui social del club rossonero per il proprio terzino classe 2004. In questa stagione al Milan Primavera ha messo ha collezionato 21 presenze con 4 assist. In prima squadra è stato convocato per le gare contro Inter (Supercoppa Italiana), Salernitana, Roma, Lecce, Lazio (Serie A) e Torino (Coppa Italia).