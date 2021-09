Tancredi Milan: «Eliminazione dalla Champions? La penso così»

Il giornalista Tancredi Palmeri su Tuttomercatoweb.com ha voluto dire la sua sulla corsa in Serie A per il titolo, ecco le sue parole

Il giornalista Tancredi Palmeri ha voluto dire la sua sulla corsa in Serie A per il titolo. Ecco, di seguito, le sue parole nell’editoriale per Tuttomercatoweb.com:

«L’Inter rimane solida e collaudata, ma stavolta è chiamata a fare di più in Europa, e questo potrebbe penalizzarla, per di più avendo perso i due giocatori più ‘squilibranti’. Come il Milan pure distratto dalla Champions , a cui nessuno potrebbe rimproverare l’eliminazione con un girone come quello capitatogli, ma è sicuro che il doppio impegno sarà complicato da gestire fino a dicembre – per non parlare della perdita di Calhanoglu e soprattutto Donnarumma, che da solo vale un bel po’ di punti, per quanto l’orgoglio milanista si convinca che no no mi hai lasciato ma già non ti volevo più».