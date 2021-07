Tacconi: «Donnarumma? Al Milan poteva permettersi di sbagliare. Ora no»

Stefano Tacconi è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Italia Inghilterra e non solo. Le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve su Donnarumma

Stefano Tacconi è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Italia Inghilterra e non solo. Le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve su Donnarumma e non solo:

«Io sono l’unico a criticarlo. A 21 anni non puoi essere il migliore del mondo. Se c’è qualcuno dice che sei bravo ma ti manca qualcosa, non se la deve prendere. A 21 anni non puoi essere la perfezione. Adesso al Psg se sbaglierà una volta o due saranno guai. Al Milan se lo poteva permettere».

GIOCATORE PREFERITO – «Jorginho. È spettacolare».