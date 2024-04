Szymanski Milan, ci sono anche i rossoneri sul gioiello dell’AEK Atene. Le NOVITÀ

Szymanski Milan, ci sono anche i rossoneri sul gioiello di proprietà dell’AEK Atene. Tutte le NOVITÀ sul mercato

Il calciomercato Milan è pronto ad entrare nel vivo. Nel corso della prossima sessione i rossoneri hanno come obiettivo quello di rinforzare la mediana e la dirigenza in tal senso starebbe guardando in Grecia.

Secondo quanto riportato dal portale Sportime, infatti, ci sarebbe un nuovo nome nel taccuino di Moncada. Si tratta Damian Szymanski: il centrocampista polacco dell’AEK Atene potrebbe diventare un obiettivo concreto nelle prossime settimane.