Szczesny sulla lotta Champions: «Avevamo questo obiettivo ma adesso sogniamo lo scudetto». Le parole del portiere

Wojciech Szczesny ha parlato a DAZN dopo Juve-Roma parlando anche della lotta Champions in cui è inclusa anche il Milan.

CHAMPIONS O SCUDETTO – «Abbiamo fatto un buon girone d’andata. Manca ancora una partita e possiamo arrivare a 46. È ottimo ma non dobbiamo accontentarci. Avevamo l’obiettivo della zona Champions, ora siamo a -2 dall’Inter e sogniamo lo scudetto. Non possiamo scappare dalle responsabilità di essere la Juventus, lottiamo per gli obiettivi massimi».