Szczesny a DAZN: «La squalifica di Fagioli è giusta, la priorità è un’altra». Le parole del portiere della Juventus

Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Milan-Juve. Le sue dichiarazioni.

SZCZESNY – «Dispiace per Nicolò, ha sbagliato e pagherà le conseguenze. E’ arrivato il momento di pensare alle giuste conseguenze di chi è malato di ludopatia, la squalifica è giusta e Nicolò sapeva le conseguenze. La priorità deve essere l’aiuto. Magari non sono obiettivo perchè mi dispiace per un collega, ma è il momento di pensare alle giuste conseguenze».