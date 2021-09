Svizzera-Italia, l’occasione giusta per “dimenticare” Euro 2020

Svizzera-Italia rischia di essere un crocevia determinante per gli Azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar

La domenica di Svizzera-Italia arriva con un filo di apprensione in più di ciò che fosse lecito attendersi. L’inopinato pareggio di giovedì contro la Bulgaria ci costringe infatti agli straordinari e, soprattutto, a non commettere ulteriori passi falsi.

Anche perché complicarsi la vita nella rincorsa ai Mondiali 2022 in Qatar sarebbe a dir poco delittuoso per i freschi campioni d’Europa. Oltretutto, la sfida di Basilea è esattamente ciò che serve per “dimenticare” una volta per tutte l’estasi di luglio e voltare pagina.

Vietata ogni tipo di distrazione e fortemente sconsigliato guardare indietro a ciò che successe lo scorso 16 giugno. Quel netto 3-0 dello Stadio Olimpico non dovrà trarre in inganno e convincerci che sarà altrettanto facile.

