Suso attacca il Milan: «Difficile costruire qualcosa»

Lo spagnolo, volato a Siviglia, è in quarantena e pensa al passato

Giornate di riposo in casa per Suso, che ne approfitta per restare al fianco della sua famiglia insieme al suo bambino. Non dimentica il passato l’ex calciatore del Milan. Nelle ultime ore infatti ha dichiarato come al Milan, fosse complicato il futuro e costruire un qualcosa.

Suso: i tifosi non hanno un bel ricordo dello spagnolo

Lo spagnolo non ha lasciato un bel ricordo al Meazza, prima dell’addio i fischi nei suoi confronti erano parecchi e forse alcuni eccessivi considerate le qualità del calciatore. Certo, il rendimento, era di gran lunga insufficiente.

