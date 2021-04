Superlega, le inglesi aprono alla fuga: Solo il Barcellona prende tempo e lascerà decidere ai soci. Nella notte il passo indietro delle altre.

Superlega, le inglesi aprono alla fuga: Solo il Barcellona prende tempo e lascerà decidere ai soci. Nella notte il passo indietro delle altre. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 2 la considera già finita e molto probabilmente lo è: “Superlega, è già finita”. E ancora: “Tutte le inglesi escono dopo il no del governo e la protesta dei tifosi.

LA SITUAZIONE- Il quotidiano questa mattina spiega quanto accaduto nelle ultime ore, le sei inglesi arretrano abbandonando il progetto mentre Laporta per il Barça lascia la decisione ai soci del club. Per quanto riguarda l’Italia, anche l’Inter a notte fonda si ritira, il Milan vacilla e la Juve resiste ma la situazione è in continua evoluzione.