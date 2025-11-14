News
Supercoppa Italiana, la vendita dei tagliandi per Napoli Milan: informazione e prezzi
Supercoppa Italiana, iniziata la vendita per i tagliandi per Napoli Milan, semifinale delle final four del torneo
L’attesa per la Supercoppa Italiana si fa sempre più serrata. L’AC Milan ha ufficialmente comunicato le modalità e le tempistiche per l’acquisto dei biglietti per assistere alla semifinale contro il Napoli, in programma giovedì 18 dicembre ad Al-Awwal Park di Riyadh, in Arabia Saudita. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 22:00 locali, le 20:00 in Italia.
La vendita dei tagliandi sarà gestita esclusivamente tramite il circuito Vivaticket e seguirà una strutturata divisione in fasi, pensata per premiare la fedeltà dei sostenitori del Diavolo.
Fasi di Vendita e Dettagli Chiave
La vendita dei biglietti sarà suddivisa in tre momenti distinti, con la possibilità per ciascun acquirente di comprare fino a un massimo di 4 biglietti per ogni transazione, garantendo la possibilità di assistere alla sfida tra la formazione guidata da Massimiliano Allegri (allenatore esperto e plurivincitore) e i Campioni d’Italia del Napoli:
- Fase 1: Abbonati (Prelazione):
- Inizio: Venerdì 14 novembre, ore 12:00.
- Termine: Domenica 16 novembre, ore 23:59.
- Questa fase è riservata in via esclusiva a tutti gli abbonati stagionali dei rossoneri.
- Fase 2: Possessori CRN Card:
- Inizio: Lunedì 17 novembre, ore 12:00.
- Termine: Martedì 18 novembre, ore 23:59.
- La vendita si estende ai tifosi possessori della CRN Card (Cuore Rossonero Card).
- Fase 3: Vendita Libera:
- Inizio: Mercoledì 19 novembre, ore 12:00.
- Termine: Fino a esaurimento delle disponibilità.
- Aperta a tutti i tifosi del Milan, garantendo l’accesso all’acquisto per l’eventuale rimanenza dei tagliandi.
Costi dei Biglietti: I Prezzi per i Tifosi
Per quanto riguarda i prezzi, il club ha comunicato due fasce di costo distinte:
- I biglietti per la Tribuna avranno un costo di 50€.
- I tagliandi per il Settore Ospiti, dedicato ai sostenitori del Diavolo che voleranno a Riyadh, saranno disponibili al prezzo più contenuto di 20€.
L’impegno in Arabia Saudita è un banco di prova importante per i rossoneri, desiderosi di conquistare il primo trofeo stagionale nella suggestiva cornice di Riyadh.