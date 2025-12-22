Supercoppa Italiana, questa sera Napoli e Bologna si sfidano dopo l’uscita di Milan e Inter. Segui le ultimissime

Questa sera, sotto le luci del prestigioso palcoscenico di Riad, in Arabia Saudita, calerà il sipario sull’edizione 2025 della Supercoppa Italiana. Alle ore 20:00 (fuso orario italiano), andrà in scena l’atto conclusivo di un torneo che ha regalato non poche sorprese, a partire dall’inaspettata eliminazione dei rossoneri e dell’Inter nelle fasi precedenti. Sul terreno di gioco si daranno battaglia il Napoli, detentore dello Scudetto e guidato dal carismatico Antonio Conte, tecnico salentino noto per la sua mentalità vincente e l’ossessione per la perfezione tattica, e il sorprendente Bologna.

I felsinei, trascinati dalle intuizioni di Vincenzo Italiano, allenatore propositivo che fa dell’attacco e del pressing alto i suoi marchi di fabbrica, arrivano a questo appuntamento dopo aver sollevato la Coppa Italia nella passata stagione. Per gli emiliani si tratterebbe di uno storico primo trionfo, mentre i partenopei cercano il terzo sigillo nella competizione.

L’eredità del Diavolo e il nuovo corso Allegri-Tare

La coppa in palio stasera era stata vinta proprio dal Milan lo scorso gennaio, ma quest’anno il cammino dei ragazzi di Massimiliano Allegri si è interrotto prima del previsto. Il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese esperto nella gestione dei momenti di pressione e grande conoscitore del calcio italiano, utilizzerà questa pausa forzata per lavorare intensamente a Milanello.

Al suo fianco, il nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente albanese dal profilo internazionale e maestro nelle trattative di mercato, è già all’opera per analizzare le criticità emerse durante la trasferta araba. L’obiettivo della dirigenza del Diavolo è chiaro: sfruttare il rientro in Italia per blindare la difesa e potenziare l’attacco, garantendo ad Allegri i giusti innesti per il prosieguo del campionato.

Polemiche e diplomazia: le parole dell’Ambasciatore

Nonostante l’entusiasmo per la finale, l’evento ha sollevato numerose critiche. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra spalti non sempre gremiti e complicanze burocratiche legate a visti e trasporti, la scelta di giocare all’estero divide l’opinione pubblica. Tuttavia, Carlo Balocchi, l’ambasciatore italiano a Riad, ha espresso una visione differente:

“Questo appuntamento rafforza il legame tra Italia e Arabia Saudita. Qui il calcio è seguito con una passione straordinaria in un mercato dinamico. Il Regno è ormai un hub sportivo globale grazie a investimenti massicci.”

Mentre a Riad si assegna il trofeo, il nuovo Milan di Tare e Allegri osserva con attenzione, pronto a riprendersi il ruolo di protagonista assoluto nelle prossime competizioni nazionali.