Supercoppa italiana Milan, svelate le date ma resta il dubbio sul format: i dettagli sulla prossima edizione della competizione

Il Milan di Stefano Pioli si candida a partecipare alla prossima Supercoppa Italiana. La competizione da quest’anno ha visto partecipare 4 squadre: la vincitrice del campionato, la seconda in campionato, la vincitrice della Coppa Italia e la seconda in Coppa Italia. Qualora i rossoneri terminassero la stagione al secondo posto, dunque, avrebbero il pass per partecipare al trofeo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la manifestazione si disputerà in Arabia Saudita dal 3 al 7 gennaio 2025 a seconda del numero dei partecipanti. Resta infatti il dubbio sul format: non è ancora stato deciso se verrà confermato il format di quest’anno (con le 4 squadre) o se si tornerà alle classiche 2 squadre (ovvero vincitrice della Serie A e della Coppa Italia).