Connect with us

News

Supercoppa Italiana, ecco come seguire le partite del Milan! I dettagli sull'acquisto dei biglietti

News

Milan Verona, le info e i prezzi sui biglietti in vendita a partire da oggi

News

Barcellona ritrova il Camp Noe! Sabato prossimo la prima partita nel nuovo impianto

Calciomercato News

Rinnovo Modric, il Milan alza il pressing sul centrocampista croato: orientamento preciso dell'ex Real Madrid, ecco quando arriverà la decisione definitiva

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez nel mirino della Premier League: sondaggi in corso. Il messicano parte solo per questa cifra

News

Supercoppa Italiana, ecco come seguire le partite del Milan! I dettagli sull’acquisto dei biglietti

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Milan

Supercoppa Italiana, ecco come seguire le partite del Milan! I dettagli sull’acquisto dei biglietti. Le ultimissime

La stagione entra nel vivo e, dopo le fatiche del campionato, il Diavolo è pronto a volare in Arabia Saudita per contendersi il primo trofeo nazionale. L’AC Milan ha infatti comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per l’attesa finale di Supercoppa Italiana che vedrà i Rossoneri scontrarsi con il Napoli. La partita, che mette in palio il titolo, si disputerà giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (ora locale di Riyadh) nello scenario suggestivo dell’Al-Awwal Park di Riyadh.

Il Milan del tecnico toscano Massimiliano Allegri, richiamato in panchina per la sua comprovata esperienza e visione tattica, affronta un Napoli sempre temibile, in un confronto che promette scintille. L’organizzazione della trasferta è un banco di prova anche per la nuova dirigenza tecnica, che vede l’ex difensore e dirigente albanese Igli Tare insediarsi nel ruolo di Direttore Sportivo dei Rossoneri.

Dettagli sulla Vendita: Priorità e Prezzi

La procedura di acquisto è gestita interamente sulla piattaforma Vivaticket ed è stata suddivisa in tre fasi ben distinte per facilitare l’accesso ai tifosi più fedeli:

  1. Fase Abbonati (Priorità 1):
    • Periodo: Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre fino alle 23:59 di domenica 16 novembre.
    • Vantaggio: Ogni abbonato al club può acquistare un massimo di 4 biglietti per i propri accompagnatori.
  2. Fase CRN (Fidelity Card):
    • Periodo: Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre fino alle 23:59 di martedì 18 novembre.
    • Vantaggio: Ogni possessore di CRN Card (Carta Rossonera) ha la possibilità di assicurarsi fino a 4 tagliandi.
  3. Vendita Libera (Apertura Generale):
    • Periodo: Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino all’esaurimento delle disponibilità.
    • Vantaggio: Ciascun tifoso, a prescindere da abbonamenti o fidelity card, può acquistare un massimo di 4 biglietti.

Il club ha inoltre reso noti i costi dei titoli d’accesso. I biglietti per la Tribuna avranno un prezzo fisso di 50€, mentre per il Settore Ospiti è previsto un costo nettamente più contenuto, pari a 20€.

Si ricorda che, al termine della transazione online, sarà spedito un voucher contenente tutte le istruzioni necessarie per il ritiro fisico del biglietto e il conseguente accesso all’Al-Awwal Park. L’attesa è altissima per vedere i Rossoneri alzare il trofeo a Riyadh.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.