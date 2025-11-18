Supercoppa Italiana, ecco come seguire le partite del Milan! I dettagli sull’acquisto dei biglietti. Le ultimissime

La stagione entra nel vivo e, dopo le fatiche del campionato, il Diavolo è pronto a volare in Arabia Saudita per contendersi il primo trofeo nazionale. L’AC Milan ha infatti comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per l’attesa finale di Supercoppa Italiana che vedrà i Rossoneri scontrarsi con il Napoli. La partita, che mette in palio il titolo, si disputerà giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (ora locale di Riyadh) nello scenario suggestivo dell’Al-Awwal Park di Riyadh.

Il Milan del tecnico toscano Massimiliano Allegri, richiamato in panchina per la sua comprovata esperienza e visione tattica, affronta un Napoli sempre temibile, in un confronto che promette scintille. L’organizzazione della trasferta è un banco di prova anche per la nuova dirigenza tecnica, che vede l’ex difensore e dirigente albanese Igli Tare insediarsi nel ruolo di Direttore Sportivo dei Rossoneri.

Dettagli sulla Vendita: Priorità e Prezzi

La procedura di acquisto è gestita interamente sulla piattaforma Vivaticket ed è stata suddivisa in tre fasi ben distinte per facilitare l’accesso ai tifosi più fedeli:

Fase Abbonati (Priorità 1): Periodo: Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre fino alle 23:59 di domenica 16 novembre.

Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre fino alle 23:59 di domenica 16 novembre. Vantaggio: Ogni abbonato al club può acquistare un massimo di 4 biglietti per i propri accompagnatori. Fase CRN (Fidelity Card): Periodo: Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre fino alle 23:59 di martedì 18 novembre.

Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre fino alle 23:59 di martedì 18 novembre. Vantaggio: Ogni possessore di CRN Card (Carta Rossonera) ha la possibilità di assicurarsi fino a 4 tagliandi. Vendita Libera (Apertura Generale): Periodo: Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino all’esaurimento delle disponibilità.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino all’esaurimento delle disponibilità. Vantaggio: Ciascun tifoso, a prescindere da abbonamenti o fidelity card, può acquistare un massimo di 4 biglietti.

Il club ha inoltre reso noti i costi dei titoli d’accesso. I biglietti per la Tribuna avranno un prezzo fisso di 50€, mentre per il Settore Ospiti è previsto un costo nettamente più contenuto, pari a 20€.

Si ricorda che, al termine della transazione online, sarà spedito un voucher contenente tutte le istruzioni necessarie per il ritiro fisico del biglietto e il conseguente accesso all’Al-Awwal Park. L’attesa è altissima per vedere i Rossoneri alzare il trofeo a Riyadh.