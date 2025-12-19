Supercoppa italiana, sta sera la semifinale tra Inter e Bologna. Il programma. Segui le ultimissime

L’atmosfera delle grandi occasioni ha avvolto l’Arabia Saudita per l’avvio della Supercoppa Italiana 2025, ma per i colori rossoneri la spedizione mediorientale si è rivelata più amara del previsto. Nella prima semifinale del torneo, andata in scena ieri sera sul prestigioso palcoscenico di Riad, il Napoli ha imposto la propria legge superando il Milan con un secco 2-0. Un risultato che costringe la squadra meneghina a fare mestamente le valigie e a riflettere sugli errori commessi sotto il cielo del deserto.

Cronaca di una semifinale amara per il Diavolo

La sfida del 18 dicembre, iniziata alle ore 20.00 italiane, ha visto il debutto ufficiale in una competizione a eliminazione diretta per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan noto per il suo grande pragmatismo e la straordinaria capacità di leggere i momenti della partita. Nonostante i tentativi tattici del mister rossonero, la squadra ha faticato a contenere le folate azzurre. In campo, il Diavolo ha cercato di aggrapparsi alla fantasia di Rafael Leao, l’esterno portoghese funambolico dotato di una velocità palla al piede fuori dal comune, e alla solidità difensiva di Theo Hernandez, il terzino francese potente e letale nelle sue incursioni offensive, ma la solidità del Napoli ha avuto la meglio.

Il programma del torneo e la strategia di Igli Tare

Archiviata la delusione per l’eliminazione, il calendario della Supercoppa prosegue senza sosta. Secondo quanto riportato dai canali ufficiali della Lega (fonte principale del programma), stasera, 19 dicembre 2025, sarà la volta della seconda semifinale tra Bologna e Inter, con il fischio d’inizio fissato sempre per le ore 22.00 locali (20.00 in Italia). La vincente di questa sfida affronterà il Napoli nella finalissima prevista per il 22 dicembre.

In tribuna a monitorare la situazione e a trarre le debite conclusioni è presente Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal fiuto internazionale e grande esperto di dinamiche di mercato. Il nuovo DS rossonero è già al lavoro per analizzare le lacune mostrate dalla rosa durante questo impegno internazionale, con l’obiettivo di supportare al meglio la visione di Allegri in vista della ripresa del campionato. La missione di Tare è chiara: rinforzare i punti deboli del club meneghino per garantire al tecnico livornese una squadra capace di lottare per il vertice.

Riepilogo delle date e degli orari

Per i tifosi e gli appassionati, ecco lo schema riassuntivo del torneo:

18 Dicembre : Napoli 2-0 Milan (Semifinale A conclusa)

: Napoli 2-0 (Semifinale A conclusa) 19 Dicembre : Bologna – Inter (Semifinale B, ore 20.00 italiane)

: Bologna – Inter (Semifinale B, ore 20.00 italiane) 22 Dicembre: Napoli – Vincente Semifinale B (Finale, ore 20.00 italiane)

Il Diavolo dovrà ora resettare le energie mentali e fisiche. Il lavoro sinergico tra la gestione di Massimiliano Allegri e la programmazione di Igli Tare sarà fondamentale per trasformare questo passo falso in un’opportunità di crescita per il resto della stagione.