Supercoppa Italiana, Conte ruggisce a Riad: «Noi non siamo invitati, siamo i campioni»

Supercoppa Italiana, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha presentato la finale di domani contro il Bologna: le dichiarazioni

Vigilia di fuoco all’Al-Awwal Stadium. Domani sera (ore 20:00) Napoli e Bologna si sfideranno per il primo trofeo del 2026. Antonio Conte, reduce dal successo in semifinale contro il Milan, ha parlato in conferenza stampa con la consueta grinta, rivendicando il percorso dei suoi azzurri dopo un periodo di critiche e infortuni pesanti.

Supercoppa Italiana, le verità di Antonio Conte

Il tecnico azzurro ha voluto mettere i puntini sulle “i” riguardo al valore della sua squadra e alle difficoltà incontrate:

“Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Veniamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Siamo qui perché ce lo siamo guadagnato sul campo, non per invito”. L’alibi degli infortuni: Conte ha sottolineato come l’assenza di pedine chiave (come Meret e Anguissa) abbia inciso, ma ha lodato il gruppo per aver trovato nuove soluzioni tattiche: “Sapevo che sarebbe stata la stagione più complessa con nove volti nuovi. Gli infortuni sono seri, ma a volte si fa finta di non vedere”.

Sulla sfida contro gli emiliani di Italiano (che hanno eliminato l'Inter ai rigori), il messaggio è chiaro: "Bello arrivare in finale, ma ci si ricorda solo di chi vince. Dovremo pareggiare la loro fame".

Verso la Finalissima

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic tra i pali, protetto da Di Lorenzo e Rrahmani. In avanti, spazio al tandem Neres-Elmas a supporto dell’unica punta Rasmus Højlund, già decisivo contro i rossoneri.