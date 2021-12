Supercoppa Italia Femminile: date e orari della Final Four

La competizione, che metterà in palio la Supercoppa Italiana Femminile, si disputerà dal 5 all’8 gennaio a Frosinone e Latina. La finale…

Inizio Gennaio con il botto. Come riportato dal sito della Fig, dal 5 all’8 gennaio nelle città di Frosinone e Latina si svolgerà la Final Four che metterà in palio la Supercoppa Italiana Femminile. A contendersela Milan,Roma, Juventus e Sassuolo.

Nello specifico le rossonere affronteranno le giallorosse, in una sfida che sa di rivincita della finale di Coppa Italia, allo stadio Francioni di Latina il 5 gennaio alle 14:30. Di conseguenza le bianconere affronteranno le neroverdi il 5 gennaio allo Stirpe di Frosinone alle 17:30. Le vincenti delle due sfide si affronteranno poi sempre a Frosinone l’8 gennaio alle 14:30

Il Gruppo FS Italiane sarà il Title Sponsor della competizione: «Il Gruppo FS considera la diversità una risorsa preziosa, un vantaggio competitivo e una sfida per migliorarsi – ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani – Racchiusi in questa Title Sponsorship ritroviamo quindi i valori rappresentati dal nostro sport, tra i quali spicca la promozione dell’istruzione, della formazione e dello sviluppo professionale delle atlete. Un partner d’eccellenza per questa 25ª edizione»