Supercoppa, scoppia il caso: il Milan pronto a subentrare? Lo scenario

Supercoppa, scoppia il caso: subentra il Milan? Lo scenario. Napoli e Fiorentina valutano il boicottaggio e la Lega Serie A valuta soluzioni

C’è un caso Supercoppa. Tutto nasce nella giornata di ieri, con la decisione di far slittare il trofeo dai primi di gennaio al 21. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Napoli e Fiorentina sono perplesse sulla scelta di giocare in Arabia Saudita e si sono dette pronte a non partire.

La Lega corre ai ripari ed avrebbe già pronto il piano B: chiamato il Milan per sostituire il Napoli e l’Atalanta al posto della Fiorentina.