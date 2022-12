Supercoppa 2016: le emozioni di Luca Antonelli

Luca Antonelli, ex terzino del Milan, è tornato a parlare della Supercoppa Italiana vinta nel 2016: le sue dichiarazioni

Sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Antonelli ha ricordato la vittoria nella Supercoppa Italiana del 2016:

«La vittoria di Doha è stata meritata. Eravamo andati sotto ma poi Bonaventura ha fatto un gran gol. I rigori contro la Juventus in una sfida non giocata in Italia mi hanno fatto ritornare indietro di dodici anni. Dopo aver vinto contro la Juventus a Doha i ricordi di Manchester sono tornati fuori. È l’unico trofeo che ho vinto».