Summit FIFA, ipotesi ricalendarizzazione delle soste per le Nazionali

Domani il summit della FIFA per parlare, oltre del Mondiale ogni due anni, anche qualche cambiamento sul calendario internazionale

Domani è previsto un summit da parte della FIFA assieme alle 211 federazioni mondiali. I temi sul tavolo sono tanti: in primis la decisione sull’idea di disputare il Mondiale ogni due anni e anche la possibilità di cambiare il calendario internazionale.

L’ipotesi, come riportato dal Corriere dello Sport sarebbe quella di togliere una delle quattro finestre, più probabile quella di settembre, e aumentare di un giorno le altre per permettere di poter organizzare tre partite. Per qualificarsi ad una manifestazione basteranno otto partite. Un’idea che potrebbe essere definitiva nel congresso della FIFA del 31 marzo.