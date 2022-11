Stylsvig sullo Scudetto: «Ha generato valore commerciale»

Casper Stylsvig, Chief Revenute Officer del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla vittoria dello Scudetto

VITTORIA SCUDETTO – «La vittoria dello Scudetto è stato un grandissimo risultato sportivo, che ha permesso al club di rafforzare la percezione positiva del marchio e di legarlo ai tifosi, generando effetti che creano valore commerciale e ne aumentano la reputazione. L’analisi condotta nei giorni successivi alla fine del campionato di Serie A ci ha permesso di registrare diversi record sul fronte delle interazioni digitali. Ad esempio, oltre 3 milioni di persone hanno seguito in diretta i festeggiamenti da Casa Milan dopo la vittoria sul Sassuolo, mentre la parata sul bus del 23 maggio per le vie di Milano è stata tra i trending video su YouTube in Italia. Anche sui social, la cui base utenti è cresciuta esponenzialmente dopo lo Scudetto, i risultati sono stati entusiasmanti: ad esempio, il canale TikTok di AC Milan è acquisito in poco tempo 900 mila follower in più, il discorso nello spogliatoio di Zlatan Ibrahimovic è stato il video più visto a livello globale su Instagram tra il 23 e il 25 maggio, e “WeTheChamp1ons” è stato il visual con il maggiore numero d’interazioni su Facebook tra i top 20 club europei. Si tratta di numeri molto importanti ma, come il successo sportivo non nasce da un giorno con l’altro, anche questi incredibili risultati sono stati resi possibili dal lavoro svolto dai canali ufficiali del club nei mesi precedenti: siamo riusciti a creare nel tempo un solido collegamento con la community rossonera, coinvolgendo e alimentando quotidianamente la passione dei milioni di tifosi in tutto il mondo. Un collegamento non solo virtuale, come testimonia il recente AC Milan Trophy Tour, che ha portato il trofeo della passata stagione in giro per il mondo»

