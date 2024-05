Striscione Curva Sud in Milan Salernitana, segnale chiaro dai tifosi: «Noi non ci accontenteremo mai». Cosa è successo

In Milan Salernitana non ci sarà la contestazione della Curva Sud che, invece, tornerà a esporre striscioni, bandiere e supportare la squadra nell’ultimo match stagione. Nonostante questo, continua la protesta dei tifosi soprattutto per quanto riguarda alcune scelte societarie in primis quella del nuovo allenatore. A pochi minuti dall’inizio del match è apparso uno striscione al primo anello blu che lancia un chiaro messaggio.

STRISCIONE – «Noi non ci accontenteremo mai. Non esiste stagione positiva senza vittorie»