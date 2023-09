Stramaccioni: «Inter Milan? Entrambe hanno il vento in poppa»

Stramaccioni ha parlato a Dazn nel pre partita tra Inter e Milan valido per il derby della quarta giornata di Serie A 2023-24

«Entrambe hanno il vento in poppa, c’è grande entusiasmo, il Milan mi ha colpito per la fluidità di gioco offerta e per come ha inserito i nuovi, nelle ultime tre partite c’erano avversarie ostiche e le affrontate giocando un bel calcio»