Storgato non ha dubbi: «Pioli deve ancora puntare su Jovic». E poi quella frase sullo Scudetto… Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Storgato ha parlato a TMW News analizzando il momento del rossonero Jovic e del Milan in campionato.

PAROLE – «Jovic può dare altre soluzioni alla squadra di Pioli. Credo che sia giusto adesso continuare a puntare sull’ex viola. Per quanto riguarda la classifica i rossoneri in campionato hanno buttato via punti e per lo scudetto sarà una lotta a due tra Inter e Juve, mentre sarà entusiasmante la lotta Champions».