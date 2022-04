Stipendio Asensio: quanto guadagna lo spagnolo al Real Madrid

Marco Asensio è il grande obiettivo del Milan per l’estate: il decreto crescita potrebbe aiutare ad ammortizzare l’oneroso stipendio

La trattativa tra il Milan e il Real Madrid per Marco Asensio è partita. Il grosso ostacolo alla trattativa non è rappresentato tanto dalla valutazione dei Blancos (25 milioni di euro) ma dall’ingaggio attualmente percepito dal classe ’96.

Asensio infatti guadagna al Real, secondo Calcio&Finanza, 5.24 milioni di euro netti. Una cifra abbastanza onerosa per il Milan che potrebbe però sfruttare, come fatto con Ibrahimovic, il Decreto Crescita. I margini per cullare il sogno ci sono.