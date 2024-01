Sticchi Damiani sulla lotta scudetto: «Chi vince? Credo questa squadra». E poi quella frase sul VAR

Sticchi Damiani sulla lotta scudetto: «Chi vince? Credo questa squadra». Le parole del presidente del Lecce

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato all’arrivo per l’assemblea di Lega Serie A analizzando anche la lotta scudetto in cui è in corsa anche il Milan.

ASSEMBLEA – «Oggi sarà un’occasione importante per parlare con Gravina, la questione più urgente è quella dell’idea di abolire il diritto di veto. Significa che la Lega si toglierebbe qualsiasi potere in tema di riforme in favore della Federazione».

18 SQUADRE – «Sono profondamente contrario come tutti i 12 presidenti delle squadre medio-piccole. Non capisco perché togliere il sogno alle medio piccole di poter vivere la Serie A».

VAR – «L’ho sempre trattata dal punto di vista delle regole. Ci sono alcuni aspetti che vanno disciplinati meglio, quando e come può intervenire il VAR. Non parlo di singole squadre o episodi, dobbiamo solo disciplinarlo in modo più oggettivo possibile anche rinunciando a farlo intervenire in episodi minimi ma solo per quelli macroscopici».

SCUDETTO – «Chi vince? Credo l’Inter».