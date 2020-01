Alla vigilia di Cagliari-Milan ecco cosa risponde Pioli in conferenza stampa alle domande su Piatek e sul mercato di gennaio

Durante la conferenza stampa di oggi a Milanello, a Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stata posta una domanda sulla situazione di Piatek e sui movimenti dei rossoneri in questa finestra di mercato. Ecco le sue risposte:

Su Piatek: «Se potessi spostare la lancetta in avanti al 30 gennaio sarei contento. Dobbiamo convivere con un mercato così lungo. Dobbiamo rimanere sul presente e non farci distrarre. Siamo concentrati sulla partita di domani. Piatek è convocato e disponibile per giocare domani».

Sul mercato: «Io sto vedendo giocatori attenti, motivati e determinati. Non siamo distratti dal mercato. Non possiamo permetterci di farci distrarre, domani è un occasione da sfruttare e vogliamo tornare a vincere. Il mercato c’è e non ci deve condizionare».