L’arrivo di Ibrahimovic non è bastato, al Milan ora serve un cambio di rotta

Un mercato che nonostante lo svedese al momento, non soddisfa i tifosi rossoneri. La quasi ormai certa partenza di Caldara verso Bergamo rappresenta l’ennesimo fallimento di una società che davvero non riesce trovare una soluzione per tornare grande come in passato.

Pioli: il cambio modulo, è dietro l’angolo, ma basterà a cancellare i problemi?

Contro il Cagliari il Milan potrebbe anche cambiare aspetto. Non vedremo più il classico 4-3-3 ma potrebbe esserci l’impegno della coppia di attaccanti. Un 4-4- 2 con Ibrahimović e Leao davanti.