Cagliari-Milan: Alle 17 il Milan lascerà Milanello e volerà in Sardegna

Oggi alle 17.00 il Milan lascerà Milanello per andare a prendere il volo per Cagliari. Domani il Milan è atteso per il match delle 15.00

Si è appena conclusa la conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli.

La squadra domani alle ore 15.00 affronterà il Cagliari per la diciannovesima giornata di Serie A, lascerà Milanello per le ore 17.00.

Successivamente si dirigerà in aeroporto, dove la attende un volo in partenza per la Sardegna.

Il tecnico rossonero, durante la conferenza, ha sottolineato l’importanza della gara di domani e la voglia di tornare a vincere, ma soprattutto a fare gol.