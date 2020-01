MN24 – Le parole di Pioli in conferenza stampa sull’operazione Caldara

MN24 – Conferenza Pioli: Ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Cagliari-Milan sui tempi dell’operazione Caldara-Atalanta

Oggi alle 14.00 Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa e alla domanda posta da MilanNews24.com sulle tempistiche dell’operazione che ha portato Caldara all’Atalanta ha risposto così: «Le tempistiche del Calciomercato di gennaio sono strane, è una cosa che non mi riguarda e non mi compete. Per la partita di domani ci siamo, ma mi auguro che arrivi un difensore il prima possibile perchè poi abbiamo anche la Coppa Italia che è una partita importante. Il mese di gennaio è impegnativo, vogliamo scendere in campo il più possibile e superare il turno in Coppa Italia e per questo abbiamo bisogno che la rosa sia completa il prima possibile».

Il Milan, dopo la cessione di Mattia Caldara e dopo l’infortunio di Duarte si ritrova con soli due difensori centrali, entrambi diffidati, e come riserva solamente il giovane Gabbia.