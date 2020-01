Conferenza Pioli: «Dobbiamo essere più efficaci e concreti»

Alla vigilia del match di campionato Cagliari-Milan, ecco le parole di Stefano Pioli sulle possibilità di utilizzare diversi sistemi di gioco

Durante la conferenza stampa di oggi a Milanello, alla vigilia della sfida che vedrà la sua squadra impegnata contro il Cagliari, Stefano Pioli parla così di eventuali cambi di moduli e dell’atteggiamento che la squadra dovrà avere domani in campo.

Ecco le sue parole: «Abbiamo provato tante soluzioni in settimana il 4-4-2 è una possibilità, quando i risultati non arrivano bisogna trovare delle soluzioni. dobbiamo diventare più efficaci e più concreti. Potrei cambiare qualcosa. Non facciamo gol e questo è il nostro problema principale. Abbiamo le caratteristiche per interpretare bene diversi sistemi di gioco».