Milan, Champions decisiva anche per Pioli? Lo scenario

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League il futuro di Pioli potrebbe tornare in discussione

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan potrebbe tornare in discussione in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

I vertici societari rossoneri hanno ancora massima fiducia nell’operato dell’allenatore ma si interrogano anche su un 2023 molto deficitario in campionato. La Champions potrebbe essere dunque lo spartiacque del tecnico.