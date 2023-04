Pioli: «Non so se il Napoli ci verrà a prendere o ci aspetterà, ma…». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle possibili scelte del Napoli. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Non so che scelte farà Spalletti, quando parlavo di cambiamenti parlavo di atteggiamenti in fase difensiva. Non so se ci verranno a prendere o ci aspetteranno. I miei ragazzi devono leggere le diverse situazioni e trovare gli spazi»

