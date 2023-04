Stefano Pioli, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League di domani contro il Napoli: le sue dichiarazioni

«Ci sarà euilibrio, giocheremo sui 180 minuti. Dobbiamo giocare una grande partita per essere all’altezza di una squadra così forte»

COSA SERVIRA’ DOMANI «Servirà attenzione e qualità di gioco non possiamo abbassarla perchè il livello è molto alto»

SOGNARE SI PUO’ – «Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo Scudetto, sognare ci fa bene»

NAPOLI – «Una squadra di alto livello ma anche anche noi abbiamo le nostre qualità da mettere in campo. Le percentuali sono uguali per entrambi, noi abbiamo preparato le nostre situazioni, dovremmo essere pronti ad eventuali cambiamenti rispetto alla gara di campionato che faranno loro»

SCELTE SPALLETTI – «Non so che scelte farà Spalletti, quando parlavo di cambiamenti parlavo di atteggiamenti in fase difensiva. Non so se ci verranno a prendere o ci aspetteranno. I miei ragazzi devono leggere le diverse situazioni e trovare gli spazi»

ALTI E BASSI – «L’unica cosa che conta è che Milan sarà domani. Poi a fine stagione faremo le valutazioni. La stagione è ancora lunga e importante. Il finale determinerà la positività del nostro lavoro»