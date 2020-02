Stefano Pioli contrario al VAR chiamato dagli allenatori

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino si è dichiarato contrario alla chiamata del challange da parte dell’allenatore

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino si è dichiarato contrario alla chiamata del challange da parte dell’allenatore (chiamata dell’utilizzo del VAR dalla panchina nel corso della partita). Ecco le parole del tecnico rossonero sull’ipotesi portata avanti da alcuni addetti ai lavori:

«Non sono d’accordo al challange chiamato dagli allenatori, non mi piace. L’allenatore fa l’allenatore, l’arbitro fa l’arbitro. L’aiuto della tecnologia deve consentire all’arbitro di arbitrare con più serenità, non l’ho visto nelle ultime situazioni. A me non piace sinceramente».