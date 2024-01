Ibrahimovic e il nuovo ruolo al Milan, Pioli ammette: «Lui è il re in questa cosa»

Ibrahimovic e il nuovo ruolo al Milan: Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato di quello che lo svedese potrà dare in rossonero

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così del nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic:

IBRAHIMOVIC – «Ha già trasferito tanto quando è stato un mio giocatore e compagno dei suoi compagni di squadra. Può trasferire loro tanto: è il re di come ha sfidato le sfide che ha avuto in carriera. A livello di conoscenza, di campo. È un aiuto in più».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI EMPOLI MILAN