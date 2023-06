Impallomeni: «Scamacca si muoverà in prestito per un motivo»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la situazione relativa a Scamacca, obiettivo del calciomercato Milan

Stefano Impallomeni ha parlato di Gianluca Scamacca, obiettivo del calciomercato Milan. Le sue parole a TMW Radio:

«Molti club lo prenderanno in prestito non perché non si fidino. Aspettano il rilancio con una formula contenuta a livello economico. Per me è un diamante grezzo, dotato tecnicamente, ma deve migliorare tanto nella partecipazione del gioco».